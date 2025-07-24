Maltepe’de yangın! Apartman alevlere teslim oldu

Yangın, saat 09.30 sıralarında İstanbul Maltepe’ye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki beş katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Yoğun dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek dairede mahsur kalan yaşlı ev sahibini kurtardı.

Daire içinde mahsur kalan yaşlı adamın dumandan etkilendiği tespit edildi.