Tayland'da sel felaketi: Ölü sayısı 9'a yükseldi

Tayland’ın güneyinde muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti, 13 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Afet bölgelerinde tahliyeler ve yardım çalışmaları sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tayland'da sel felaketi: Ölü sayısı 9'a yükseldi
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Tayland’ın güney bölgelerinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde can kayıpları artıyor. Tayland Afet Önleme Merkezi (DPPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sel felaketi 8 eyaleti etkiledi ve toplamda 553 bin 921 hane zarar gördü. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiği belirtilirken, 13 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Felaket nedeniyle birçok bölgede okullar ve tapınaklar, geçici barınma merkezlerine dönüştürüldü. Evlerini kaybeden ya da güvenli alanlara tahliye edilen kişiler buralarda barınmaya başladı.

Tayland Meteoroloji Dairesi, ülkenin güney bölgelerinde yağışların artarak devam edeceği konusunda uyardı. Bazı bölgelerde ani sel riskinin yüksek olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

KOMŞU MALEZYA DA ETKİLENDİ

Tayland’ın yanı sıra komşu Malezya’da da muson yağışları ciddi sonuçlara yol açtı. Malezya’daki sellerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 122 binden fazla kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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