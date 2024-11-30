Düzce'de işçileri taşıyan servis devrildi

Düzce'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bahçeşehir Yenikent Polis Merkezi Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 81 ABM 264 plakalı işçileri taşıyan minibüs devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.G, Z.E, C.S, H.T, S.A. ve M.Ş. yaralandı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.