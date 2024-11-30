Konya'da devlet korumasındaki çocuk mu kayboldu? O haberlerle ilgili Bakanlıktan açıklama

"Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğu" haberleri kısa sürede gündem oldu. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan aramalar sonucu bulunan çocuğun kuruluşa teslim edildiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da devlet korumasındaki çocuk mu kayboldu? O haberlerle ilgili Bakanlıktan açıklama
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Bazı basın yayın organlarında, "Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolduğu" haberleri çıktı. Söz konusu haberler kısa sürede gündem olurken konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılan aramalar sonucu çocuğun emniyet birimleri tarafından bulunduğu ve kuruluşa teslim edildiği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklamasında, "Konya'da S.A'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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