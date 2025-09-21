Tesla faciası: Araç alev aldı, üç kişi hayatını kaybetti

Alman basını Bild ve 20 Minuten’in aktardığı bilgilere göre kaza, 7 Eylül’de Schwerte’de yaşandı. Tesla marka aracın sürücüsü, önündeki konvoyu sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Araç yoldan çıkarak bir hendeğe girdi, ardından hızla ağaca çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.

KURTARMA ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU

Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Olay yerine koşan bir kişi kapıları açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiyenin yangını söndürmesi zaman aldı. Kazada 43 yaşındaki sürücü ile yanındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Bir diğer çocuk ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Araçtan nasıl çıkabildiği ise henüz netleşmedi.

TESLA’NIN KAPI TASARIMI YENİDEN TARTIŞMADA

Kaza, Tesla araçlarının güvenlik sistemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Daha önce de Tesla, kapı mekanizmaları nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Özellikle Model Y serisinde akü devre dışı kaldığında kapıların açılamadığı, yolcuların manuel mekanizmayı kullanmak zorunda kaldığı, bunun da çocuklar için oldukça zor olduğu biliniyor.

Tesla, ABD’de geçmişte iki ölümcül kaza nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalmış, ayrıca Kaliforniya’da “otopilot” ve “tam otonom sürüş” sistemlerini yanıltıcı pazarladığı gerekçesiyle dava edilmişti.

Schwerte’de yaşanan facianın ardından kazanın kesin nedeni araştırılıyor. Yetkililer, sürüş teknolojisinin kazadaki rolünü ve kapıların neden açılmadığını incelemeye aldı.