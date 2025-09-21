Tesla faciası: Araç alev aldı, üç kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Schwerte kentinde meydana gelen feci kazada bir Tesla araç ağaca çarparak alev aldı. 43 yaşındaki sürücü ile yanındaki iki çocuk yanarak can verdi, bir çocuk ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Kazanın ardından araç kapılarının neden açılmadığı ise hala bilinmiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tesla faciası: Araç alev aldı, üç kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Alman basını Bild ve 20 Minuten’in aktardığı bilgilere göre kaza, 7 Eylül’de Schwerte’de yaşandı. Tesla marka aracın sürücüsü, önündeki konvoyu sollamaya çalışırken kontrolden çıktı. Araç yoldan çıkarak bir hendeğe girdi, ardından hızla ağaca çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı.

KURTARMA ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU

Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Olay yerine koşan bir kişi kapıları açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İtfaiyenin yangını söndürmesi zaman aldı. Kazada 43 yaşındaki sürücü ile yanındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Bir diğer çocuk ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Araçtan nasıl çıkabildiği ise henüz netleşmedi.

TESLA’NIN KAPI TASARIMI YENİDEN TARTIŞMADA

Kaza, Tesla araçlarının güvenlik sistemleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Daha önce de Tesla, kapı mekanizmaları nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Özellikle Model Y serisinde akü devre dışı kaldığında kapıların açılamadığı, yolcuların manuel mekanizmayı kullanmak zorunda kaldığı, bunun da çocuklar için oldukça zor olduğu biliniyor.

Tesla, ABD’de geçmişte iki ölümcül kaza nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalmış, ayrıca Kaliforniya’da “otopilot” ve “tam otonom sürüş” sistemlerini yanıltıcı pazarladığı gerekçesiyle dava edilmişti.

Schwerte’de yaşanan facianın ardından kazanın kesin nedeni araştırılıyor. Yetkililer, sürüş teknolojisinin kazadaki rolünü ve kapıların neden açılmadığını incelemeye aldı.

Erdoğan duyurdu: "25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"Erdoğan duyurdu: "25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"Gündem
Oy verme işlemi başladı! Fenerbahçe’de yeni başkan belli oluyorOy verme işlemi başladı! Fenerbahçe’de yeni başkan belli oluyorSpor
almanya
Günün Manşetleri
Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
"25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
112 kişiyi dolandıran çete çökertildi
Can Holding soruşturmasında son durum
İstanbul ve Mersin operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den turuncu alarm! Meteoroloji’den turuncu alarm!
Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Vergi yükü vatandaşa kaldı! Vergi yükü vatandaşa kaldı!
8 milyon vatandaş orduya yazıldı! 8 milyon vatandaş orduya yazıldı!