Tesla’da iş güvenliği skandalı: Mühendis robotun darbesiyle bayıldı, dava açtı

Dava dosyasına göre olay 22 Temmuz 2023’te planlı bir söküm çalışması sırasında yaşandı. Peter Hinterdobler, bir meslektaşına robotun motorunu çıkarmasında yardım ederken robot kolunun “aniden ve hiçbir uyarı olmadan büyük bir kuvvetle serbest kaldığı” belirtildi. Çarpmanın ardından Hinterdobler baygınlık geçirdiğini öne sürdü.

51 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

NTV'ye göre, mühendis, yaşadığı ciddi yaralanmalar sonrası tıbbi masraflarını karşılamakta zorlandığını belirterek hem Tesla’ya hem de robotu üreten FANUC şirketine dava açtı. Toplam 51 milyon dolar tazminat isteyen Hinterdobler, bu miktarın 20 milyon dolarını “acı, ıstırap ve zorluklar”, 10 milyon dolarını ise “manevi zarar” için talep ettiğini açıkladı.

Hinterdobler, Tesla’yı “robotun enerjisinin tamamen kesilmemesi, güvenli şekilde sabitlenmemesi ve süreç için yeterince emniyetli hale getirilmemesi” nedeniyle suçluyor.

TESLA’NIN SİCİLİ KABARIK

Bu dava, Tesla’nın Fremont fabrikasında iş güvenliği ve çalışma koşullarıyla ilgili artan eleştirilerin son örneği oldu.

Geçen ay fabrikanın eski güvenlik şefi, sahada rutin olarak uyuşturucu ve silah ele geçirdiklerini ve “cinsel sapkınlık” olarak tanımladığı vakaları araştırdıklarını iddia etmişti. Şirket ayrıca fabrikada yaygın ırkçılığı görmezden gelmekle suçlanmıştı.

2023’te Fremont tesisinde bir çalışanın Model Y aracının içine sıkışarak ağır yaralanması üzerine Tesla’ya dört iş güvenliği ihlali cezası kesildi. 2018’de yine aynı fabrikada bir işçi çenesinin kırılmasıyla hastaneye kaldırılmış, 2022’de bir çalışan güç aktarım hattında çalışırken fenalaşarak yaşamını yitirmişti.

Teksas’taki Gigafactory’de de 2021’de bir işçinin robot tarafından yaralandığı ve fabrika zemininde “kan izleri” kaldığı iddia edilmişti. Ayrıca şirket bu yıl Kaliforniya’nın işyeri sıcaklık koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.