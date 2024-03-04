THY, Melbourne Victory'nin ana sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), Avustralyalı Melbourne Victory Futbol Kulübü'nün 2024-2025 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca ana sponsoru olduğunu duyurdu.

THY, Melbourne Victory'nin ana sponsoru oldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türk Hava Yolları (THY), önemli bir sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama THY Basın Müşavirliğinden yapıldı.

Buna göre, THY, 2024-2025 sezonundan itibaren AvustralyaMelbourne Victory Futbol Kulübü'nün 3 yıl boyunca ana sponsoru olduğunu duyurdu. Sponsorluk anlaşması kapsamında bayrak taşıyıcının logosu, bu kulübün "Isuzu UTE A-League Erkekler" ve "Liberty A-League Kadınlar" takımlarının yanı sıra tüm akademi takım formalarının göğsünde yer alacak. Anlaşma, çeşitli stadyum içi etkinlikleri, stat içi tabelaları ve dijital platformları da kapsayacak.

Açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bola'ın da açıklamalarına yer verildi. Melbourne Victory ile bu yolculuğa çıkmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ahmet Bolat, şunları söyledi:

- Başarı tutkusu ve mükemmellik değerlerimizi paylaşarak futbolseverler ve seyahat severler için unutulmaz deneyimler ortaya koymak ve birçok branşta spor kulübü desteklemek bizim için geleneksel bir hale geldi.

Melbourne Victory Kulübü Başkanı Caroline Carnegie ise uçuş ağını Melbourne'a genişletmelerinin ardından THY'yi ana sponsor olarak görmekten heyecan duyduklarını kaydederek, "Hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik için sayısız ödül kazanan ve havacılık alanında küresel bir güç olan THY ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinden gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

AVUSTRALYA'YA HAFTADA 3 KEZ SEFER YAPILACAK

THY, dünyanın 6. kıtası Avustralya'ya uçuşlara 1 Mart'ta başladı. Böylece 6 kıtada 130 ülke ve 346 destinasyona ulaşan bayrak taşıyıcı, misafirlerini Melbourne şehrinin eşsiz güzelliğiyle buluşturdu.

Yeni Melbourne uçuşları, THY'nin kış operasyonu kapsamında haftada 3 kez "Boeing 787-9 Dreamliner" ile ve yaz için ise "Airbus A350-900" ile icra edilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# THY # avustralya # Melbourne
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