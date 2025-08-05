Titanik'e inerken patlamıştı! Titan faciasında ihmaller tek tek ortaya çıktı!

ABD Sahil Güvenliği, Haziran 2023’te Titanik enkazına turistik dalış sırasında patlayarak 5 kişinin ölümüne neden olan OceanGate şirketine ait Titan denizaltısıyla ilgili merakla beklenen 335 sayfalık raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Titan faciasının ardındaki temel nedenin, mühendislik protokollerine uyulmaması ve güvenlik prosedürlerinin ihlali olduğu belirtildi.

SAHTE GÜVENLİK ALGISI OLUŞTURULMUŞ

Titan kazasına ilişkin yayınlanan raporda, OceanGate CEO’su Stockton Rush’ın güvenlik konusunda yanlış beyanlarda bulunduğu, denizaltının test geçmişini abarttığı ve kamuoyuna sahte bir emniyet ve güvenlik duygusu aşıladığı vurgulandı.

“Bay Rush tarafından Titan’ın güvenliği konusunda yanlış beyanlarda bulunularak sahte bir emniyet ve güvenlik duygusu oluşturuldu. Bu, test prosedürleri konusunda uzmanları yanıltarak ve Titan’ın gövde test dalışlarının sayısı abartılarak sağlandı.” denildi.

Titan soruşturmasının başındaki isim Jason Neubauer, trajedinin göz göre göre geldiğini vurgulayarak “Bu deniz kazası ve beş kişinin hayatını kaybetmesi önlenebilirdi. İki yıl süren soruşturma sonucunda bu trajediye yol açan çok sayıda etken tespit edilmiş ve gelecekte böyle bir olayın yaşanmasını önlemek için değerli dersler çıkarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

"STOCKTON RUSH TÜM UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ"

Raporda dikkat çeken bir başka bulgu da, CEO Stockton Rush’ın kendisine yöneltilen güvenlik uyarılarını dikkate almamakla kalmayıp, bu uyarıları yapan çalışanları dava açmakla ve işten çıkarmakla tehdit ettiği yönünde oldu.

Rush’ın, 2018 yılında yapılan bir iç güvenlik denetimi sonrasında, bulguları beğenmediği için operasyon direktörünü işten çıkardığı da kaydedildi.

KUSURLU TASARIM: KARBON FİBER GÖVDE

Kazaya neden olan patlamanın, karbon fiberden yapılmış gövdenin yapısal bütünlüğünü kaybetmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Bu malzemenin derin su basıncına dayanıklılığı konusunda ciddi şüpheler olduğu, ancak buna rağmen kullanımına devam edildiği aktarıldı.

Raporda, şirketin 2023 yılında ağır mali baskı altında kaldığı, bu durumun ise güvenliği tehlikeye atan kararların alınmasına neden olduğu vurgulandı.

Bir eski çalışanın ifadesi şöyle yer aldı: “Şirket ekonomik olarak çok stresliydi ve sonuç olarak güvenliği tehlikeye atan kararlar alıyorlardı.”

OceanGate’in kaptan eğitimlerinin son derece yetersiz olduğu da raporda yer aldı. Daha önce hiç denizaltı kullanmamış kişilerin bir günde eğitilerek göreve başlatıldığı, bu durumun şirketin güvenlik konusundaki özensizliğini gösterdiği belirtildi.

UYARI SİSTEMLERİ BOZUKTU, SESLİ UYARI YOKTU

Rapora göre Titan’daki 8 sensörden 3’ü muhtemelen çalışmıyordu ve sistemde sesli bir uyarı bulunmuyordu. Uyarı eşiklerini yalnızca CEO Rush belirliyordu.

Raporda, “Uyarılar nedeniyle hiçbir dalış iptal edilmedi” ifadesi yer aldı.

FACİADA KİMLER HAYATINI KAYBETMİŞTİ?

18 Haziran 2023’teki faciada denizaltıda bulunan Hamish Harding (İngiliz milyarder), Paul-Henry Nargeolet (Fransız kaşif), Stockton Rush (OceanGate CEO’su), Shahzada Dawood (Pakistan kökenli iş insanı), Suleman Dawood (oğlu, 19 yaşında) hayatını kaybetmişti. Titan, kazadan önce Titanik enkazına 13 başarılı dalış gerçekleştirmişti.