Tramvay raydan çıktı: 15 can kaybı, 18 yaralı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon’un simge yapılarından ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Meydana gelen kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yaralıların 5’inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yazılı bir açıklama yaparak kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Sousa, yaralananlar için de üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tramvaydan duman yükseldiği, vatandaşların ise enkazı kaldırmaya çalıştıkları görüldü.

Kaza sonrası Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas ilan ederken, Lizbon Belediyesi de kent genelinde 3 günlük yas ilan etti.