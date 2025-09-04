Tramvay raydan çıktı: 15 can kaybı, 18 yaralı

Portekiz’in başkenti Lizbon’da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tramvay raydan çıktı: 15 can kaybı, 18 yaralı
Yayınlanma:

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon’un simge yapılarından ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Meydana gelen kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Yaralıların 5’inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yazılı bir açıklama yaparak kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Sousa, yaralananlar için de üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tramvaydan duman yükseldiği, vatandaşların ise enkazı kaldırmaya çalıştıkları görüldü.

Kaza sonrası Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas ilan ederken, Lizbon Belediyesi de kent genelinde 3 günlük yas ilan etti.

Göçmen kaçakçılığına darbe: 81 ilde 46 şüpheli yakalandıGöçmen kaçakçılığına darbe: 81 ilde 46 şüpheli yakalandıGündem
Meteoroloji açıkladı: 20 ilde yağış alarmı, 4 Eylül il il hava durumuMeteoroloji açıkladı: 20 ilde yağış alarmı, 4 Eylül il il hava durumuYurt
lizbon tramvay
Günün Manşetleri
Göçmen kaçakçılığına darbe
20 ilde yağış alarmı
“Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır”
A Milli Erkek Basketbol Takımımız grup lideri!
Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda hedef 2026!
Putin, Zelenskiy’yi Moskova’ya davet etti!
CHP İstanbul’da kriz büyüyor
Türkiye’nin ilk yapay zeka yasası TBMM’de
Başkan yardımcısından çarpıcı iddia
Çok Okunanlar
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Güneşten bile eski yıldız kalıntıları! Güneşten bile eski yıldız kalıntıları!
“Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır” “Bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır”
Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması Ticaret Bakanlığı'ndan zam açıklaması
Göçmen kaçakçılığına darbe Göçmen kaçakçılığına darbe