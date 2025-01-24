Trans kadın olduğunu söyleyen kişi soyunma odasına girdi, sapık çıktı

Altunok, kızını duş alanına götürdüğünde içeride çıplak bir erkekle karşılaştı ve şahsı uyardı. Ancak, şahıs kendisini "trans kadın" olarak tanımladığı gerekçesiyle kadınlar bölümünde bulunma hakkı olduğunu iddia etti.

Durumu havuz yönetimine şikâyet eden Altunok, yetkililerden "Cinsiyet ayrımı yapamayız. Kendilerini kadın olarak görenler, kadınlara ait alanları kullanabilir." yanıtını aldı. Yaşananlardan rahatsızlık duyan Altunok, diğer velilerle birlikte okul yönetimine şikâyet mektubu yazdı.

ÇOCUKLARIN HAKLARI YOK SAYILIYOR

Olayla ilgili açıklama yapan Altunok, "Okuldan gelen yanıt beni daha da üzdü. ‘Tüm cinsiyetlere saygılı olmalıyız’ diyorlar, ancak onların özgürlükleri başladığında bizim çocuklarımızın özgürlükleri bitiyor," ifadelerini kullandı.

Altunok’un yanı sıra birçok veli de rahatsızlığını dile getirerek şikâyette bulundu. Ancak okul yönetimi, trans bireylerin hakları gerekçesiyle duruma müdahale etmedi. Bazı veliler, tatmin edici yanıt alamayınca polise başvurdu.

BAŞKA SPOR SALONUNDA YAKALANDI

Şüphelinin başka bir halk spor salonunda sahte isimle giriş yapmaya çalışırken yakalanan, cinsel suçlardan sabıkalı Richard Kenneth Cox olduğu tespit edildi. Dedektiflerin incelemesi, Cox’un Washington-Liberty Lisesi’nde yaşanan olayın da faili olduğunu ortaya koydu. Cox’un 11 ve 14 yaşındaki çocuklara yönelik cinsel suçlar da dahil olmak üzere 22 ayrı sabıkası olduğu belirlendi. Zanlı, 3 Mart’ta mahkemeye çıkarılacak.

Donald Trump’ın başkan olarak göreve başlamasının ardından imzaladığı bir kararnameyle federal müesseselerde yalnızca "kadın" ve "erkek" olmak üzere iki cinsiyet tanımlamasının kullanılacağı açıklandı. Trump'ın bu kararının ardından Virginia'daki bu olay, ülkede cinsiyet politikalarını yeniden tartışmaya açtı.