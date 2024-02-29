Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Rusya'dan yardım istedi!

Transdinyester Moldova Cumhuriyeti, Rusya'dan yardım istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması önceliklerimizden biridir" dedi.  Peki Moldova ile Ukrayna sınırı arasındaki Transdinyester Moldova Cumhuriyeti neden Rusya'dan yardım istedi?

Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Rusya'dan yardım istedi!
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Rusya'dan yardım istedi!
Editör: Uğur Çam

Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti, Rusya'ya başvurarak yardım talep etti. Transdinyester Moldova Cumhuriyeti, Moldava'nın doğusunda Ukrayna sınırında bulunuyor. Transdinyester Kongresi, Rusya yardımı için, Moldova yönetiminin ekonomik ablukasını gerekçe gösterdi. Kongrenin karar metninde Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal, insani, askeri ve siyasi alanlarda eşi görülmemiş baskı ve tehditlere maruz kaldığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan "Transdinyester sakinlerinin, yurttaşlarımızın çıkarlarının korunması önceliklerimizden biridir" açıklaması geldi. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyonun ardından Transdinyester bölgesinde gerilim artmıştı. Rusya, Moldova ile Transdinyester Moldova Cumhuriyeti arasındaki müzakere sürecinde garantör ve arabulucu görevlerini üstlenmişti.

Rusya: "Transdinyester sınırı yakınına Ukrayna askerleri ve silahları yığılıyor"Rusya: "Transdinyester sınırı yakınına Ukrayna askerleri ve silahları yığılıyor"Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rusya # Moldova
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