Tren saldırısı: Militanlar yolcuları rehin aldı mı?

Reuters'ın haberine göre, Pakistan'ın güneybatısında, ayrılıkçı militanlar bir trene saldırdı ve bazı yolcuların rehin alındığı iddiaları gündeme geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tren saldırısı: Militanlar yolcuları rehin aldı mı?
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Reuters'ın haberine göre, Pakistan'ın güneybatısında, ayrılıkçı militanlar bir trene saldırdı ve bazı yolcuların rehin alındığı iddiaları gündeme geldi. Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), yaklaşık 400 yolcu taşıyan trendeki bazı yolcuları rehin aldıklarını duyurdu.

Silahlı saldırı sırasında makinistin yaralandığı bildirildi. Ancak eyalet hükümeti ve demiryolu yetkilileri, yolcuların rehin alındığını henüz doğrulamadı.

Bir demiryolu yetkilisi, güvenlik güçlerinin olay yerine ulaştığını belirtti. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, yerel yönetim tarafından acil durum önlemleri alındığını ve tüm kurumların seferber edildiğini ifade etti.

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