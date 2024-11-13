Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray’a gitti: Biden ile el sıkıştılar

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray’a adım attı. Trump, Başkan Joe Biden ile Oval Ofis’te bir araya gelirken, iki lider el sıkışarak görüşmeye başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray’a gitti: Biden ile el sıkıştılar
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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray’a adım attı. Trump, Başkan Joe Biden ile Oval Ofis’te bir araya gelirken, iki lider el sıkışarak görüşmeye başladı. Biden, Trump’ı Beyaz Saray’da ağırladı.

Trump, görüşmede Başkan Biden’a, görev değişiminin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için teşekkür etti.

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