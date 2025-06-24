Trump duyurdu! İran–İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında son günlerde tırmanan gerilimle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Trump, kişisel sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Açıklamasında, “Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin” ifadelerini kullanan Trump, taraflara çağrıda bulundu.

NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINMIŞTI

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırıları kamuoyuna duyurmuştu. İran’da bulunan Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları düzenlediklerini belirten Trump, bu noktaların "tamamen yok edildiğini" ifade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından bölgede tansiyon hızla yükselmiş, uluslararası kamuoyu olası geniş çaplı bir savaşa karşı endişe duymaya başlamıştı.

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu