Trump duyurdu! İran–İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların ardından ateşkesin resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin” ifadesini kullandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trump duyurdu! İran–İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi
Yayınlanma: Güncellenme:

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında son günlerde tırmanan gerilimle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Trump, kişisel sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Açıklamasında, “Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin” ifadelerini kullanan Trump, taraflara çağrıda bulundu.

NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINMIŞTI

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırıları kamuoyuna duyurmuştu. İran’da bulunan Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine yönelik hava saldırıları düzenlediklerini belirten Trump, bu noktaların "tamamen yok edildiğini" ifade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından bölgede tansiyon hızla yükselmiş, uluslararası kamuoyu olası geniş çaplı bir savaşa karşı endişe duymaya başlamıştı.

İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu

7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyor7 şirket yatırımcılarını sevindiriyor! Bu hafta temettü yağmuru başlıyorEkonomi
Muslera'nın yeni takımı belli oldu!Muslera'nın yeni takımı belli oldu!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

donald trump iran israil
Günün Manşetleri
FETÖ’ye dev darbe!
Gerilim bitmeden başladı!
90 milyar liralık suç ağında çöküş
İran–İsrail arasında ateşkes yürürlüğe girdi
Tütün sektörü 7 yıl sonra rekor kırdı!
Nitelikli dolandırıcılara ağır darbe
Fatih Altaylı tutuklandı!
İran’dan dünyayı sarsacak hamle
Türkiye’den ABD’nin saldırısına tepki
Trafikte havadan ceza yağdı!
Çok Okunanlar
Altında son durum Altında son durum
Akaryakıta indirim geldi, fiyatlar değişti Akaryakıta indirim geldi, fiyatlar değişti
Sivrisinek kabusuna doğal çözüm! Sivrisinek kabusuna doğal çözüm!
THY’den büyük yaz sürprizi! THY’den büyük yaz sürprizi!
Cami avlusuna kanlı saldırı! Cami avlusuna kanlı saldırı!