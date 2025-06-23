Muslera'nın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 sezon süren Türkiye macerasının ardından Arjantin kulübü Estudiantes’e transfer olduğunu açıkladı. Muslera, 6 Temmuz’da Velez Sarsfield ile oynanacak finalde yeni takımıyla sahada olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muslera'nın yeni takımı belli oldu!
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Galatasaray’da 14 yıl boyunca kaleyi koruyan ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Fernando Muslera, kariyerine Arjantin kulübü Estudiantes’te devam edeceğini açıkladı.

İspanyol gazetesi El Pais’e konuşan 39 yaşındaki Uruguaylı kaleci, transferini resmen duyurdu. Muslera, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz’da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var.”

PENAROL’U REDDETTİ, ESTUDIANTES’İ SEÇTİ

Muslera, ülkesinin köklü kulüplerinden biri olan Penarol’un teklifini geri çevirdiğini belirtti. Ailesine yakın olma isteğinin bu kararda etkili olduğunu vurgulayan tecrübeli kaleci, şunları söyledi: “Türkiye’deki basın toplantısında ve geldiğimde de açıkça belirttim ki, birkaç teklif vardı ancak evime yakın olmak istiyordum ve düşündüğüm iki seçenek Penarol ve Estudiantes takımlarıydı. Estudiantes’i tercih ettim ve bu kararımdan memnunum. Kariyerim için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum.”

GALATASARAY'DA TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, 2011 yılında katıldığı Galatasaray formasıyla Türk futbolunda önemli izler bıraktı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı yüzlerce maçta takımın vazgeçilmez ismi olan Muslera, Galatasaray’da 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 TFF Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

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