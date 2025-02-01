Trump, Putin'le konuşacağını ve "önemli" adımlar atabileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını ve onunla Rusya-Ukrayna Savaşı için "önemli" adımlar atabileceklerini belirtti.

Mert Sagit Mert Sagit
Trump, Putin'le konuşacağını ve "önemli" adımlar atabileceklerini söyledi
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Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söyledi.

Başkan Trump, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.

Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.

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Kaynak: TRT Haber

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