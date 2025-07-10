Trump, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’i NASA’nın geçici direktörü olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’i NASA’nın geçici direktörü olarak atadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Trump, Duffy’nin ulaştırma alanındaki başarılarına dikkat çekti

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Trump, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’i NASA’nın geçici direktörü olarak atadı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’i, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın geçici direktörü olarak atadığını açıkladı. Atama, Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Trump, paylaşımında Duffy’nin ABD ulaştırma altyapısını başarıyla yönettiğini belirterek, “Yalnızca son teknoloji bir hava trafik kontrol sistemi kurmakla kalmadı, aynı zamanda ülkemizdeki yolları ve köprüleri yeniden inşa etti,” dedi.

Trump, bu başarıları nedeniyle Duffy’nin kısa süreliğine de olsa giderek daha önemli hale gelen NASA için “mükemmel bir lider” olacağını söyledi.

“Tebrikler ve teşekkürler, Sean” ifadeleriyle paylaşımını sonlandıran Trump, görevin geçici olduğunu da vurguladı.

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