Trump yönetimi New York’a dava açtı: “Göçmenlik yasalarını uygulamıyorlar”

Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz hafta New York’ta bir Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi personelinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından, New York kent yönetimine dava açtı. İddialara göre kent yönetimi, federal göçmenlik yasalarının uygulanmasını engelledi.

Dava dilekçesinde, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve bazı şehir yetkililerinin ismine yer verildi. Trump yönetimi, kent yönetiminin ABD’nin göçmenlik politikalarını uygulamadığını ve bunun ciddi güvenlik zafiyetlerine neden olduğunu savundu.

Dava kapsamında, New York’un mevcut politikalarının federal yasaların uygulanmasına müdahale anlamına geldiği ve bunun da ABD Anayasası’nın “üstünlük maddesini” ihlal ettiği öne sürüldü. Mahkemeden, kent yönetiminin ihmalinin araştırılması istendi.

DİĞER EYALETLERDE DE BENZER DAVALAR AÇILDI

New York’a açılan dava, Trump yönetiminin bu alandaki ilk adımı değil. Son aylarda Colorado ve Los Angeles gibi eyaletler için de benzer davalar açıldığı bilgisi paylaşıldı.

“NEW YORK SUÇLULARI SOKAĞA SALDI”

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

“New York kenti, sığınmacı politikaları nedeniyle binlerce suçluyu kanunlara uyan vatandaşlara karşı şiddet suçları işlemeleri için sokaklara saldı. New York kenti vatandaşlarının güvenliği için ayağa kalkmazsa biz kalkacağız.”