Borsa güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne 18,90 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.707,95 seviyesinden başladı. Dünkü işlemlerde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,92 artışla 10.689,05 puandan tamamlamıştı.

Günün açılışında sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektörel bazda en dikkat çekici artış ise inşaat sektöründe yaşandı.

İNŞAAT EN ÇOK KAZANDIRAN, TURİZM TEK KAYBETTİREN OLDU

Ekonomim’e göre, sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile inşaat sektörü oldu. Buna karşılık tek kaybettiren sektör yüzde 0,06 ile turizm olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda ise Fed Başkanı Jerome Powell ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerilimin artabileceği endişeleri, yatırımcılar arasında tedirginlik yaratıyor. Ticaret görüşmelerinde iyimser beklentiler öne çıksa da, bu gelişmeler piyasada karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

Yurt içinde gözler, bugün açıklanması beklenen Moody’s ve Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmelerine çevrilmiş durumda. Kuruluşların Türkiye hakkındaki kredi notu ve görünüm raporları piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir.

Analistlere göre bugün piyasaların radarında kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’de dayanıklı mal siparişleri olacak.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puan direnç; 10.600 ve 10.500 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.