Trump’ın hastalığı belli oldu! Şişlik ve morarma ne anlama geliyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumu hakkında Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bacak ve ayaklarındaki şişkinliğe dair yapılan incelemeler sonucunda “kronik venöz yetmezlik” teşhisi konulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 79 yaşındaki Trump’ın son görüntülerinde ayak bileklerinde şişlik ve ellerinde morluklar gözlemlenmesinin ardından tıbbi muayeneye alındığı aktarıldı. Sözcü Leavitt, teşhisle ilgili olarak, “Önemli olan, derin ven trombozu veya arter hastalığına dair hiçbir kanıt bulunmaması. Başkan mükemmel sağlık durumunu koruyor.” dedi.

KRONİK VENÖZ YETMEZLİK NEDİR?

Kronik venöz yetmezlik, bacaklardaki damarların kanı yeterince verimli şekilde kalbe geri taşıyamaması sonucu oluşan bir dolaşım bozukluğudur. Bu durum bacaklarda şişkinlik, ağrı ve varis gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Uzmanlara göre özellikle 70 yaş üzerindeki bireylerde bu rahatsızlık daha sık görülüyor.