Trump’tan Hamas çıkışı: “İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International’a yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında sona yaklaşıldığını belirterek, “Netanyahu bombardımanı sonlandırmaya hazır. Eğer Hamas iktidarda kalmayı sürdürürse, tam bir imha gerçekleşecek” dedi.

Trump, Hamas’ın İsrail’in güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunarak, örgütün yönetimde kalmasının bölgede kalıcı istikrarsızlığa yol açacağını dile getirdi.

“HAMAS’IN CİDDİYETİNİ YAKINDA ANLAYACAĞIZ”

Trump, Amerikan medyasına yaptığı açıklamalarda, Hamas’ın müzakere sürecine nasıl yanıt vereceğini yakından takip ettiklerini belirtti. “Hamas’ın ciddiyetini yakında anlayacağız” diyen Trump, ABD’nin bölgedeki diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve yeni bir barış planı üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Trump’ın bu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington arasında son dönemde yoğunlaşan diplomatik temasların ardından geldi. Beyaz Saray kaynakları, iki liderin “Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların artırılması” konularında sık sık görüştüğünü belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin yürütülen diplomatik girişimler hakkında bilgi verdi. Rubio, sürecin zorlu olduğunu belirterek, “Savaş henüz bitmedi, önümüzde yapılacak çok iş var. Hamas ile İsrail arasında anlaşmaya yönelik görüşmeler sürüyor. Hamas’ın ciddiyetini, görüşmelerin gidişatına göre anlayacağız” ifadelerini kullandı.