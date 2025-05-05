Trump’tan Hollywood itirafı: Yabancı filmlere yüzde 100 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, Hollywood’un çöküşte olduğunu söyleyerek sinema sektörüne yönelik dikkat çeken bir adım attı. Trump, ülkeye ithal edilen yabancı filmlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Trump’tan Hollywood itirafı: Yabancı filmlere yüzde 100 vergi
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Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hollywood ve ülke genelinde birçok bölge adeta harap durumda” ifadelerini kullandı. Amerikan film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde gerilediğini belirten Trump, bu durumun sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu savundu.

Açıklamasında, yabancı yapımların kasıtlı olarak ABD pazarına yönlendirildiğini iddia eden Trump, bu filmlerin mesaj ve propaganda içeriği taşıdığını öne sürdü. Başkan Trump, "Diğer ülkeler, film sektörünü Amerika’dan uzaklaştırmak için her türlü teşviki sağlıyor. Buna karşı koyacağız" dedi.

ABD film sektörünün yeniden güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Trump, Amerikan sinemasının üretim merkezinin yeniden ABD toprakları olması gerektiğini söyledi. “Filmler yeniden Amerika’da yapılmalı” çağrısında bulunan Trump, sektörü korumak adına ithal filmlere uygulanacak gümrük vergisinin süresiz olabileceğini belirtti.

Trump'ın bu çıkışı, sadece sinema dünyasında değil, uluslararası ticaret ve kültürel ilişkiler açısından da yankı uyandırdı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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