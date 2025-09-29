Trump’tan sinema dünyasını sarsacak karar! Yabancı filmlere yüzde 100 vergi

ABD Başkanı Donald Trump, ülke dışındaki film yapımlarına yönelik sert bir karar alacağını açıkladı. Trump, film endüstrisinin ABD’den “çalındığını” iddia ederek, yabancı yapımlara yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda film yapımcılığı sektörünün diğer ülkeler tarafından ABD’den adeta gasp edildiğini öne sürdü. Trump, “California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı.” ifadelerini kullandı.

Film sektörünün başka ülkelere kaydırılmasını, “bir bebeğin elinden şekerinin çalınmasına” benzeten Trump, Hollywood’un küresel rekabet nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığını iddia etti.

“TÜM FİLMLERE YÜZDE 100 TARİFE UYGULAYACAĞIM”

Trump, açıklamalarında yeni bir ekonomik hamleye imza atacağını belirterek, “Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım.” dedi.

Bu açıklama, özellikle Hollywood dışındaki uluslararası film sektörlerinde büyük yankı uyandırdı. Trump’ın bu kararı hayata geçirmesi halinde, yabancı yapımların ABD pazarına girişinde ciddi maliyet artışları yaşanacak.

TARİFE KARARI İLK DEĞİL

Donald Trump, film endüstrisine yönelik bu çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. ABD Başkanı, daha önce de mayıs ayında Ticaret Bakanlığı ile ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye getirilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması için sürecin başlatılması talimatını vermişti.

