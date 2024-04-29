Tunus'ta üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi!

Tunus'ta üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İşgalci İsrail'i lanetledi.

Tunus'ta üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi!
Editör: Metehan Gül

Tunus'ta üniversite öğrencileri, dünya genelinde Gazze direnişini destekleyen öğrenci hareketleri kapsamında Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Tunus'ta üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi! - Resim : 1

Başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride öğrenciler, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin uyumasına izin verme", "Filistin emanetimiz, (İsrail ile) normalleşme ihanettir", "Siyonist saldırıların ortağı Fransa ve ABD" sloganları attı.

Tunus Genel Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Vesim bin Mahmud yaptığı açıklamada, "Bugün haklı bir davayı ve Filistin direnişini desteklemek için burada toplandık. Gazze'ye yönelik saldırlar karşısında Arap dünyasının sessizliği bizi hayal kırıklığına uğrattı. Filistin meselesini savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi! - Resim : 2

Dünyadaki tüm öğrenci hareketlerine destek verdiklerini vurgulayan Bin Mahmud, "Tunus Yüksek Öğretim Bakanlığını ve Tunus'taki üniversite rektörlerini, ABD ve Fransa'daki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine karşı tutumlarından dolayı bu üniversiteleri kınamaya davet ediyoruz." dedi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Tunus, Filistin'e destek için düzenlenen yüzlerce gösteri oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # Tunus # filistin # gazze şeridi
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