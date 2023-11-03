Tunus'tan İsrail'in Saldırılarının Durdurulması Çağrısı! BM ve Uluslararası Kuruluşlara Çağrı Yaptılar

Tunus Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Ammar’ın BM Güvenlik Konseyine üye ülkelerdeki mevkidaşlarına ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kuruluşlara "Filistin halkına yönelik saldırıların derhal durdurulması" için mesaj gönderdiği belirtildi. Ammar’ın, BM, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, Uluslararası Frankofon Örgütü ve Avrupa Birliği temsilcilerine mesaj gönderdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- İşgal güçlerinin Filistin halkına karşı devam eden acımasız saldırganlığından dolayı Gazze’deki insani durum modern tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde kötüleşti. İşgal altındaki Filistin’e ve savunmasız sivillere yönelik sistematik saldırıların durdurulması için uluslararası çabalar birleşmelidir.

Açıklamada, Gazze’ye acil insani yardımın güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılabilmesi için de tüm yolların açılması gerektiği vurgulandı.