Türk Karşıtlığıyla Biliniyor! Menendez Yolsuzluktan Hakim Karşısında

Türk düşmanı ABD'li senatör rüşvet almaktan yargılanıyor. Menendez daha önce de yolsuzlukla suçlanmıştı. ABD tarihinde ilk kez bir senatör iki kez yolsuzlukla yargılanıyor.

Türk Karşıtlığıyla Biliniyor! Menendez Yolsuzluktan Hakim Karşısında
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Menendez son olarak 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü. Menendez'in evinde 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirildi.

Menendez Rüşvet ve Yolsuzluktan Yargılanıyor

Türk düşmanı senatör rüşvet almaktan yargılanıyor. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Amerikalı Senatör Bob Menendez, eşi aracılığıyla 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet kabul etmekle suçlanıyor. "Rüşvet almakla" suçlanan Menendez, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından geçici olarak ayrıldı. New York Güney Bölge Federal Mahkemesine sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine (NADİN) Arslanian'a, iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltildi.

Menendez rüşvet almış
ABD'li Senatör Türkiye karşıtlığıyla tanınıyor.

Federal savcılar, bir yıldan fazla süren soruşturma kapsamında, Menendez’in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıkladı. İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarıldı.

Menendez ilk kez iki kere soruşturma geçiren senatör oldu
ABD tarihinde ilk kez Menendez, iki kere yolsuzluk soruşturması geçiren senatör oldu.

İddianame ile Menendez'e 10 yıl içinde ikinci kez yolsuzlukla ilgili suçlama yöneltilmiş oldu. Senato Tarih Ofisi'ne göre, 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti. Menendez, 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve "Helenizm"e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bob Menendez # abd # ABDli senatör Bob Menendez
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