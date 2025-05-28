Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Senegal'de tanıtıldı

Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, baklavadan geleneksel lezzetlere kadar birçok Türk yemeği tanıtıldı. Şef Yunus Emre Akkor’un canlı baklava yapımı konukları büyülerken, etkinlik gastronomi diplomasisine örnek oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Senegal'de tanıtıldı
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Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle Senegal’de Türk Mutfağı Haftası dolu dolu başladı. Başkent Dakar’da seçkin bir restoranda gerçekleştirilen resepsiyon, hem diplomatik çevrelerden hem de sanat, spor ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve YEE Dakar Koordinatörü Merve Işık Efe ev sahipliği yaptı. Gecede, davetlilere Türk kültürünün en güçlü yansımalarından biri olan mutfak kültürü tanıtıldı.

ŞEF AKKOR’DAN BAKLAVA ŞOVU

Etkinliğin yıldızı ise ünlü şef Yunus Emre Akkor oldu. Akkor, katılımcılara baklava yapım sürecini adım adım gösterirken, bu eşsiz tatlının Osmanlı’dan günümüze uzanan hikâyesini de anlattı. Geleneksel yöntemlerle açılan yufkalar ve kullanılan malzemeler büyük ilgi görürken, şefin ustalığı izleyenlerden tam not aldı.

Resepsiyonda sadece baklava değil, Türk mutfağının önde gelen birçok lezzeti de davetlilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel mezelerden ana yemeklere kadar uzanan zengin menü, konuklara adeta Türkiye’ye gastronomik bir yolculuk yaşattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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