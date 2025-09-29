Tyler Robinson, Charlie Kirk'ü öldürme suçundan hakim karşısına çıkacak

22 yaşındaki Tyler Robinson, muhafazakâr siyasetçi ve aktivist Charlie Kirk’ü öldürmekle suçlanıyor. Robinson, pazartesi günü avukatıyla birlikte Utah’ta yapılacak duruşmada hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada Robinson ve avukatı, ön duruşma isteyip istemediklerini bildirecek. Yargıç ise sanığın yargılanması için yeterli delil olup olmadığını değerlendirecek.

AĞIR SUÇLAMALAR VE İDAM TALEBİ

Euronews'e göre, Robinson, ağırlaştırılmış cinayet suçlamasının yanı sıra “tanıkla oynama” suçundan iki ayrı dava ve “çocukların bulunduğu ortamda şiddet içeren suç işlemek” dahil olmak üzere birçok suçla itham edildi. Savcılar, emniyet güçleri ve FBI’ın katılımıyla yürütülen 33 saatlik insan avının ardından gözaltına alınan Robinson için idam cezası talep etmeyi planladıklarını açıkladı.

Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlik sırasında bir öğrenciyle tartışırken aldığı tek kurşunla hayatını kaybetti. Olay yerindeki görüntülerde şüphelinin yakındaki bir çatıdan ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü. Kirk’ün vurulduğu Orem’deki üniversite kampüsüne birkaç mil uzaklıktaki Provo’da yapılacak duruşma halka açık olacak. Robinson’un duruşmaya çevrim içi katılacağı bildirildi.

Robinson’u savunmakla görevlendirilen baş avukat Kathryn Nester, pazartesi günkü duruşma öncesinde dava hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

SUÇLAYICI MESAJLAR VE DNA KANITLARI

Robinson, cinayet sonrası ailesinin Utah’ın güneybatısındaki evinde gözaltına alındı. Savcılar, sanığın cinayetle ilişkilendirildiğini belirterek suçlayıcı metin mesajlarını ve DNA kanıtlarını kamuoyuna açıkladı.

Utah Bölge Savcısı Jeff Gray, Robinson’un cinayetten önce sevgilisine bir not bıraktığını söyledi. Gray, notta Robinson’un ülkenin önde gelen muhafazakâr seslerinden birini öldürme fırsatına sahip olduğunu yazdığını ve bunu değerlendireceğim ifadesini kullandığını açıkladı.

Savcı Gray ayrıca Robinson’un partnerine gönderdiği bir mesajda, Kirk için “Nefretinden bıktım” yazdığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın müttefiki olan Charlie Kirk’ün öldürülmesi, ülkede büyük yankı uyandırdı. Trump, ölümünün ardından Kirk’ü özgürlük için şehit ilan ederek, radikal sol olarak adlandırdığı kesimin üzerine gitme sözü verdi.

Utah Valisi Spencer Cox ve Senatör Mike Lee gibi önde gelen Cumhuriyetçiler, Kirk’ün misyonunu sürdürme sözü verdi. Ayrıca pek çok Cumhuriyetçi, Kirk’ün kurucusu olduğu Turning Point USA adlı siyasi kuruluşun kampüs etkinliklerine katılarak destek gösterdi.