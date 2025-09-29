Müge Anlı'da gündeme gelmişti: Gökhan Tombak davasında sanıklar serbest kaldı

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 9. ve karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ve Selahattin A. katıldı. Duruşmada maktulün yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

MÜTALAA SONRASI TEPKİ

Maktulün yakınları ve avukatları, savcının mütalaasına itiraz etti. Sanıkların beraat etmemesi gerektiğini belirten taraflar, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda tutuksuz yargılanan sanıklar Hasan U., Emrah T., Ahmet U., Ahmet S., Muhammet A. ve Selahattin A.’nın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti. Sanıklar hakkındaki adli kontrol şartı da kaldırıldı.

Kararın açıklanmasının ardından maktulün yakınları duruşma salonunda tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde çiftçilik yapan 38 yaşındaki Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022’de evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Sanıklardan Emrah T. ve Hasan U. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Dava kapsamında Emrah T. için “tasarlayarak kasten öldürme”, Hasan U. için “öldürmeye azmettirme”, diğer 4 sanık için ise “öldürmeye yardım etme” suçlarından cezalandırma talep edilmişti. Ancak süreç içinde tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gökhan Tombak cinayeti, yalnızca yargı süreciyle değil, televizyon ekranlarında da gündem olmuştu. Cinayet dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert’te de geniş yer bulmuştu.