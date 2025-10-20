Uçağa meteor çarptı! 36 bin feet yüksekte korku dolu anlar

United Airlines’ın Denver–Los Angeles seferini yapan Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı, perşembe günü Utah semalarında hayret verici bir olaya sahne oldu.

Uçak 36 bin feet yükseklikte seyir halindeyken, kokpit camına meteor çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle uçağın ön camı çatladı, cam parçalarının kopması sonucu pilotlardan biri kolundan yaralandı.

Kokpitteki kontrol panelleri de ciddi hasar aldı.

Faciayı önleyen en kritik etken ise kokpit camının çok katmanlı yapısının tamamen parçalanmaması oldu.

Olayın ardından kaptan pilot, “Uçağa uzay cismi çarptı” anonsu yaptı ve Salt Lake City Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.

METAL ÇERÇEVE DE HASAR GÖRDÜ

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), olayla ilgili resmî soruşturma başlattı.

İlk incelemelerde, meteorun kokpit camının sağ üst kısmına büyük bir hızla çarptığı ve metal çerçevede gözle görülür bir hasar bıraktığı belirlendi.

Kabin basıncı, camın tamamen kırılmaması sayesinde korunabildi. NTSB yetkilileri, olay yerinden alınan görüntülerin, cismin atmosferden büyük bir hızla geldiğini ve çarpma etkisinin “son derece güçlü” olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Yetkililer, cismin uzay enkazı (insan yapımı parça) olma ihtimalini değerlendirse de, bilim insanları meteor olasılığının daha güçlü olduğunu ifade etti.

Uçak, olayın ardından Salt Lake City Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yaralanan pilotun hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.