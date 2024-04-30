Üniversite öğrencilerinin yaktığı ateş ABD'yi sardı!

ABD’yi üniversitelerde yanan direniş ateşi sardı. Gözaltı ve okuldan atılma tehditlerine karşı ABD’li üniversite öğrencileri geri adım atmadı. Keskin nişancıların yerleştirildiği kampüslerde polisin bir öğrencinin başörtüsünü zorla açması büyük tepki topladı.

Editör: Uğur Çam
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ABD’de Filistin’e destek eylemlerinin başladığı Columbia Üniversitesi’nin okuldan atma tehditleri işe yaramadı. Öğrenciler geri adım atmadı. Üniversite yönetiminin öğrencilere kampüsü boşaltması için verilen süre doldu. Ancak öğrenciler verilen sürede kampüsü boşaltmadı. Kampüs içindeki tarihi Hamilton Hall binasını işgal etti.

POLİS ŞİDDETİ ÖĞRENCİLERE GERİ ADIM ATTIRMADI

Polis şiddeti, Biden yönetiminin tehditleri sürerken Arizona Üniversitesi’nde kaydedilen bu görüntüler büyük tepki topladı. Polis eylemde gözaltına aldığı bir öğrencinin başörtüsünü zorla açtı. ABD’de eylem yapılan üniversitelere San Francisco Üniversitesi dahil olurken İndiana Üniversitesi içinde keskin nişancılar görüntülendi. Teksas Üniversitesi’nde öğrenciler yerlerde sürüklendi, Virginia Commonwealth Üniversitesi’nde polis ve öğrenciler arasında arbede yaşandı. Harvard Üniversitesinin ana kampüsünde bir araya gelen onlarca öğrenci ve öğretmenler Filistin'in geleneksel halk oyunu Dabke ile Gazze direnişine destek verdi.

EYLEMLER AVRUPA'DA DA DEVAM EDİYOR

Paris'i de kapsayan Ile-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, Sciences Po Üniversitesine sağlanan fonu askıya aldıklarını açıkladı. Avrupa’daki eylemler İspanya’ya da sıçradı. Öğrenciler, Valencia İspanyol Üniversitesi kampüsünde çadırlarını kurdu. Kanada'daki McGill Üniversitesinde Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

ABD'de öğrenciler Filistin için ayakta! 900'den fazla öğrenci gözaltına alındıABD'de öğrenciler Filistin için ayakta! 900'den fazla öğrenci gözaltına alındıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # filistin # eylem
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