Ünlü isim yağ aldırma operasyonunun ardından hayatını kaybetti!

Instagram fenomeni Elena Larrea, geçirdiği yağ aldırma operasyonun ardından oluşan kan pıhtısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ünlü isim yağ aldırma operasyonunun ardından hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

30 yaşındaki Elena Larrea, geçtiğimiz salı günü bıçak altına yattıktan sonra rahatsızlandı. Elena'nın ailesi, sosyal medya üzerinden kızlarının ölümünü doğruladı.

Larrea'nın yaşadığı durum, pıhtının bacaklardan akciğerlere vurduğu nadir görülen bir vaka olarak tanımlandı. Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala net değil; ancak ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği iddia ediliyor.

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# Estetik ameliyatı
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