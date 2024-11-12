Ünlü oyuncu Song Jae Rim 39 yaşında evinde ölü bulundu!

Güney Koreli oyuncu Song Jae Rim, 12 Kasım Salı günü 39 yaşında hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü oyuncu Song Jae Rim 39 yaşında evinde ölü bulundu!
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Seul'deki Seongdong Polis Karakolu, aktörün Seongdong bölgesindeki dairesinde ölü bulunduğunu doğruladı. Ölüm sebebi henüz açıklanmamış olsa da, polis yetkilileri herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirtti. Olay yerinde iki sayfalık bir mektup bulunduğu iddia edilirken, polis soruşturması devam ediyor.

1985 doğumlu Song Jae Rim, 2009 yapımı “Actresses” filminde kariyerine adım atmış, “The Moon Embracing the Sun” adlı 2012 yapımı diziyle ise büyük bir çıkış yapmıştır. Başarılı aktör; Flower Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Our Gap-soon ve daha birçok önemli dizide yer aldı. Film kariyerinde ise Grand Prix, The Suspect, Crazy Love gibi yapımlarla dikkat çekti.

Cenaze töreninin 14 Kasım’da gerçekleştirileceği bildirildi.

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