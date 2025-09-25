Ünlü rapçi Diddy’ye bir darbe daha! Modacısı dava açtı

Deonte Nash, on yıl boyunca Diddy’nin kendisine cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizde bulunduğunu öne sürdü. Nash, şiddete uğradığını, kötü muamele gördüğünü ve ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

2018’DE İŞTEN AYRILDI AMA TEHDİTLER SÜRDÜ

Nash, 2018’de Sean Combs için çalışmayı bıraktığını, ancak tehditlerin devam etmesi nedeniyle güvenliği konusunda ciddi endişeler yaşadığını belirtti. Bu durumun hayatına normal şekilde devam etmesini engellediğini ifade etti.

DIDDY’NİN GEÇMİŞİ

"Diddy" lakaplı Sean Combs, daha önce de çok sayıda suçlamayla gündeme gelmişti. Ünlü rapçi, 16 Eylül 2024’te "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.