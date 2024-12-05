Ünlü şirketin CEO'su öldürüldü: ABD'yi sarsan olay

Olay, 4 Aralık Çarşamba sabahı yerel saatle 06.40’ta Altıncı Cadde üzerinde bulunan Hilton Otel yakınlarında gerçekleşti. Thompson, New York’ta bir yatırımcı konferansına katılmak üzere bulunduğu bölgede, saldırıya uğramasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

New York Polis Departmanı (NYPD), maskeli bir şüphelinin Thompson’ı hedef aldığını ve olayın rastgele bir şiddet eylemi gibi görünmediğini açıkladı. Emniyet Müdürü Jessica Tisch, saldırganın olay öncesinde dakikalarca pusuda beklediğine dikkat çekerek, saldırının planlı olduğuna işaret etti. Polis, şüphelinin son olarak Central Park civarında görüldüğünü belirterek, yakalanmasına yardımcı olacak bilgi paylaşımı için 10 bin dolar ödül koydu.

Son Dönemde Tehditler Aldığı İddiası

Thompson’ın eşi Paulette Thompson, basına yaptığı açıklamada, eşinin son dönemde tehditler aldığını ifade etti. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, polis soruşturma kapsamında farklı ihtimalleri değerlendiriyor.

UnitedHealth Group’tan Açıklama

UnitedHealth Group, CEO Brian Thompson’ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Brian, tüm çalışma arkadaşları tarafından büyük saygı gören bir liderdi. New York Polis Departmanı ile iş birliği içinde çalışıyoruz ve bu zor süreçte sabır ve anlayış talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konferans Yarıda Kesildi

Brian Thompson’ın konuşma yapmaya hazırlandığı yatırımcı konferansı, yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi. UnitedHealth Group CEO’su Andrew Witty, “Ekip arkadaşlarımızdan birinin durumu nedeniyle etkinliği sona erdirmek zorundayız” açıklamasını yaptı.

Kariyer ve Şirket Bilgileri

Brian Thompson, 2021 Nisan ayında UnitedHealth Group’un sigorta hizmetleri sağlayan alt kuruluşu UnitedHealthcare’in CEO’su olarak atanmıştı. Şirket, Fortune 500 listesinde yer alan, milyonlarca Amerikalıya sağlık sigortası hizmeti sunan en büyük özel sağlık sigortası kuruluşu konumunda.