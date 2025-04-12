Ünlü yönetmen 94 yaşında hayatını kaybetti

Kanadalı yönetmen Ted Kotcheff, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kotcheff, ‘First Blood’, ‘Weekend at Bernie's’, ‘Wake in Fright’ ve ‘The Apprenticeship of Duddy Kravitz’ gibi unutulmaz filmleriyle tanınıyordu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ünlü yönetmen 94 yaşında hayatını kaybetti
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Yönetmenin kızı Kate Kotcheff, yaptığı açıklamada babasının kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kate, açıklamasında “Babam harika bir hikaye anlatıcısıydı. O inanılmaz bir karakterdi, hayattan büyük bir iz bıraktı ve her alanda cesur bir yönetmendi” ifadelerini kullandı.

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