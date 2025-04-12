Ünlü yönetmen 94 yaşında hayatını kaybetti

Yönetmenin kızı Kate Kotcheff, yaptığı açıklamada babasının kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kate, açıklamasında “Babam harika bir hikaye anlatıcısıydı. O inanılmaz bir karakterdi, hayattan büyük bir iz bıraktı ve her alanda cesur bir yönetmendi” ifadelerini kullandı.