Usulsüzlükleri ifşa etmişti: ABD'de Türk bilim insanından 4 gündür haber yok!

ABD’de karanlık madde ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’ten dört gündür haber alınamıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi, oğulları Dr. Furkan Dölek’ten dört gündür hiçbir haber alamıyor. CERN, Virginia Tech ve Fermilab gibi dünya çapında prestijli araştırma merkezlerinde görev yapan Dölek’in, çalıştığı laboratuvarlarda usulsüzlükleri ve güvenlik açıklarını raporlaması nedeniyle baskı gördüğü ve sonrasında görevden uzaklaştırıldığı iddia ediliyor.

GZT'nin haberine göre, Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yurt dışına gönderilen Dr. Furkan Dölek, doktorasını İsviçre’de tamamladı. 2023’te Virginia Tech’e akademik çalışmalar için davet edilen Dölek, CERN’de ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab’da yüksek enerji fiziği ve karanlık madde üzerine çalışmalar yürüttü.

USULSÜZLÜKLERİ RAPORLADI, MOBBİNG BAŞLADI

İddialara göre, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda radyasyon sızıntıları ve güvenlik eksikliklerini tespit ederek ABD Enerji Bakanlığı’na bildiren Dölek, bu adımından sonra yoğun baskı ve mobbinge maruz kaldı. Görevden alındı, ardından vizesi iptal edildi. Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmedi. Savunmasız bırakılan Dölek, hukuk mücadelesi başlattı. Bilimsel mücadelesini duyurmak için Kanada’ya yürümeye karar veren Dölek, 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı. Ailesine göre gözaltı sırasında telefonuna ve bilgisayarına el konuldu.

“USULSÜZ TUTUKLU KALMASINI İSTEMİYORUZ”

Anne Zuhal Dölek, oğlunun değerli bir akademisyen olduğunu belirterek, "Oğlum fizik alanında çok önemli araştırmalar yapıyor. 500’den fazla makalesi, 20 binin üzerinde atıfı var. Usulsüzlükleri raporladığı için hedef gösterildi" dedi. Cam kaplı laboratuvarlara izinsiz giriş iddiasıyla bir gün tutuklanan Dölek’in, odaya eşya almak için izni olduğu halde dava açmak zorunda kaldığını, kazandığı halde çıkış belgesinin verilmediğini söyledi.

Baba Hasan Dölek ise oğlunun yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalınmamasını istedi. "Bilim insanı oğlumuzun yaptığı önemli çalışmalar ortada. Onu kurtarmak için Adana’daki evimizi sattık, 50 bin dolar gönderdik. Ama şu anda hiçbir haber alamıyoruz. Orada bir avukat tutma imkânımız da kalmadı. Yeni mülteci kanununa göre El Salvador’daki bir hapishaneye gönderilmesinden endişe ediyoruz. Ne olur sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

Dölek ailesi, Türk yetkililerden ve uluslararası insan hakları kuruluşlarından yardım bekliyor.

