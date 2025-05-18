Vatikan'da tarihi an: Papa 14. Leo göreve başladı

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, bugün Vatikan'da düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, on binlerce kişi katıldı. Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine dünya genelinden birçok devlet başkanı ve lider de katılım sağladı.

Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından yapılan Konklav'da seçilen Papa 14. Leo, tören alanına Kardinaller eşliğinde geldi. Törenin başında, Kardinal Mario Zenari tarafından papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan "Palio"su giydirildi. Ardından Kardinal Luis Antonio Tagle tarafından "Balıkçı Yüzüğü" takıldı.

DÜNYA LİDERLERİ VATİKAN'DA BULUŞTU

Papa 14. Leo'nun göreve başlama töreni için çok sayıda dünya lideri de Vatikan'a geldi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İspanya Kralı 6. Felipe, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friederich Merz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola törende hazır bulundu.

Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılım sağlarken, Fener Rum Patriği Bartholomeos da törende yer aldı.

GAZZE, MYANMAR VE UKRAYNA'YA MESAJ GÖNDERDİ

Törendeki konuşmasında, selefi Papa Franciscus'u anarak sözlerine başlayan Papa 14. Leo, dünyanın dört bir yanında savaş ve çatışmalardan etkilenen bölgeleri unutmadıklarını vurguladı. Özellikle Gazze'de çocukların, ailelerin ve hayatta kalmayı başaran yaşlıların açlıkla mücadele ettiğini belirtti.

Papa 14. Leo, Myanmar'da yeni çatışmaların masum genç hayatları sona erdirdiğine dikkat çekerken, Ukrayna'nın ise adil ve kalıcı bir barış umuduyla müzakerelerin başlamasını beklediğini ifade etti.

Papa'nın bu sözleri, meydanda toplanan kalabalık tarafından büyük bir alkışla karşılandı.

Vatikan ve çevresinde İtalyan güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, polis helikopterleri de tören boyunca devriye uçuşu yaptı. Törenin ardından Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nda yabancı devlet liderlerinin tebriklerini kabul etti.