Vatikan'dan yas haberi! Papa Francis hayatını kaybetti
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, 12 yıldır sürdürdüğü papalık görevinin ardından 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, tüm dünyada büyük üzüntüyle karşılandı.
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Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olan ve 2013 yılında göreve gelen Papa Francis, 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, Latin Amerika doğumlu olup Amerika'dan ve Güney yarımküre'den seçilen ilk papa olmasıyla da tarihe geçmişti.