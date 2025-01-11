Venezuela'da Maduro 3. kez devlet başkanı! Yemin ederek görevine başladı

Venezuela lideri Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki Yasama Sarayı’nda yemin ederek 3. başkanlık dönemine başladı.

Yemin töreninin ardından halka seslenen Maduro, Amerika Birleşik Devletleri ve uyduları tarafından bir komplonun hedefi olduklarını söyledi.

Maduro’nun yemin törenine 125 ülkeden delegasyon yer aldı. Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törene katıldı.

Temmuz 2024’teki seçimde oyların yüzde 52’sini alan Maduro’nun 3. başkanlık dönemi halk tarafından coşkuyla kutlandı.

ABD yönetimi ise yemin töreni olduğu gün Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında daha önce koyduğu 15 milyon dolarlık ödülü, 25 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.