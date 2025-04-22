Venezuela’dan Papa Franciscus için 3 günlük yas kararı

Venezuela, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un ölümünün ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun imzasıyla yayımlanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi, devlet televizyonu üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Yas süresi boyunca tüm kamu kurumları ile askeri ve sivil binalarda bayraklar yarıya indirilecek, ülkede planlanan şenlik, kutlama ve eğlence etkinlikleri ise iptal edilecek.

MADURO: “MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Papa Franciscus’un sadece bir dini lider değil, aynı zamanda barış ve diyalog elçisi olduğunu vurgulayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Papa’nın insanlık için verdiği mücadeleye saygının bir göstergesi olarak bu kararı aldıklarını ifade etti.

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de yaptığı açıklamada, Papa Franciscus’un Venezuela halkı nezdinde her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır." ifadesini kullandı.