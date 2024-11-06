Vietnam’da Yak-130 eğitim uçağı düştü: İki pilot kayıp

Vietnam Savunma Bakanlığı, Binh Dinh eyaletinin merkezinde, Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı Yak-130 hafif savaş eğitim uçağının düştüğünü bildirdi.

Olayda, uçağın düşerken paraşütle atlayan iki pilotun kaybolduğu açıklandı. Yetkililer, pilotların bulunması için arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.