İzmir'de araba vapurlarına zam! İşte yeni ücret tarifesi

İzmir'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan yeni kararla, araba vapurlarının ücret tarifesinde artış yapıldı. Yeni tarifeler, kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de araba vapurlarına zam! İşte yeni ücret tarifesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasındaki araba vapurlarının yeni ücretleri şu şekilde belirlendi:

Motosiklet ücreti: 45 TL'den 50 TL'ye
Otomobil ücreti: 110 TL'den 160 TL'ye
Orta sınıf araç ücreti: 260 TL'den 300 TL'ye
Otobüs ve kamyon ücreti: 560 TL'den 700 TL'ye
TIR ücreti: 975 TL'den 1000 TL'ye
UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda, yeni tarifeler hemen uygulanmaya başlanacak. Ancak, otomobiller için özel bir indirim de devreye girecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla yapılan düzenlemeye göre, hafta içi günlerde 10.00-15.40 ve 21.00-23.00 saatleri arasında yapılan seferlerde araç sahipleri, 20 TL'lik bir indirimle sadece 140 TL'ye seyahat edebilecek. Bu indirim, hafta sonları, bayram günleri ve resmi tatillerde geçerli olmayacak.

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