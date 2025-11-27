Washington’da ulusal muhafızlara silahlı saldırı: Trump “terör eylemi” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı olayın ardından bir video mesajı yayımladı.

Trump, bu eylemi "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak adlandırdıktan sonra, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak ele aldıklarını dile getirdi. ABD Başkanı, "Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu açıkladı. Bu bilginin ardından Trump, Joe Biden yönetiminin uyguladığı göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini savundu.

WASHINGTON’A EK 500 ULUSAL MUHAFIZ SEVK EDİLECEK

Bu tip saldırıların ABD'nin gözünü korkutmayacağını vurgulayan Trump, tam tersine, benzer bir saldırının tekrar yaşanmaması için başkenti daha da güvenli hale getireceklerini ifade etti. ABD Başkanı, "Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek ve teslim olmayacaktır. Aynı zamanda, askerlerimizin asil bir şekilde yerine getirdikleri görevlerden de vazgeçmeyeceğiz." şeklinde bir açıklama yaparak, Pentagon'a Washington'a ilave 500 Ulusal Muhafız sevk etmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de, Dominik Cumhuriyeti gezisi sırasında yaptığı basın açıklamasında, bu silahlı saldırı sonrasında başkentteki Ulusal Muhafız sayısının artırılacağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini belirtti.

SALDIRININ AYRINTILARI

Washington Polis Departmanı, saldırının dün yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulmasıyla gerçekleştiğini ve şüphelinin yakalandığını kamuoyuna bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, vurulan iki askerin durumunun kritik olduğunu duyurdu. Patel, mevcut bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin gözaltına alındığını aktardı. FBI Direktörü, olayı en üst düzeyde soruşturacaklarının altını çizerek, "Bu önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." dedi.

Aynı basın toplantısında yer alan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" olarak tanımladı ve olayın FBI ile birlikte kapsamlı bir şekilde soruşturulacağını ifade etti. Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey, silahlı saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, iki Ulusal Muhafız askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, ancak daha sonra bu açıklamasından geri adım atarak "askerlerin durumuyla ilgili karmaşık bilgilerin geldiğini" belirtmişti.

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu söylemişti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanan Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtmişti.