Sürücüler dikkat! Hangi yollar kapalı? Karayollarından yeni uyarı listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, ülkede trafiğin yoğun olduğu birçok güzergahta çalışmalar sürüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu üzerinde, İskenderun Batı ile Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2 ila 6. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, belirlenen kontrol noktalarından geçiş şeklinde sağlanmakta.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmalarından ötürü, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam yönü ulaşıma tamamen kapatılmış durumda. Bu güzergahtaki trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Selçuk-Kuşadası yolunun 2. ve 6. kilometreleri arasında devam eden yapım faaliyetleri, ulaşımın bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak verilmesine neden oluyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 12 ile 17. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları çerçevesinde, sol şerit araç trafiğine kapatılmış olup, ulaşım diğer şerit üzerinden iki yönlü şekilde devam ettiriliyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri güzergahının 60-65. kilometreleri ile Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik, bölünmüş yolun yalnızca bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanmaya devam etmektedir.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde gerçekleştirilen kavşak çalışması nedeniyle araç kullananların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sivas-Zara yolu üzerindeki 42 ve 43. kilometrelerindeki sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38 ile 43. kilometreleri arasındaki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde uygulanan bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometreleri arasında icra edilecek patlatmalı yapım çalışması nedeniyle, yol saat 16.00'ya kadar belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.