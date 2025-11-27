Sürücüler dikkat! Hangi yollar kapalı? Karayollarından yeni uyarı listesi
Türkiye genelinde farklı bölgelerde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok yol kesiminde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, ülkede trafiğin yoğun olduğu birçok güzergahta çalışmalar sürüyor.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu üzerinde, İskenderun Batı ile Serbest Bölge kavşakları arasındaki 2 ila 6. kilometreler arasında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, belirlenen kontrol noktalarından geçiş şeklinde sağlanmakta.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmalarından ötürü, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam yönü ulaşıma tamamen kapatılmış durumda. Bu güzergahtaki trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
Selçuk-Kuşadası yolunun 2. ve 6. kilometreleri arasında devam eden yapım faaliyetleri, ulaşımın bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak verilmesine neden oluyor.
Bayburt-Erzurum yolunun 12 ile 17. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları çerçevesinde, sol şerit araç trafiğine kapatılmış olup, ulaşım diğer şerit üzerinden iki yönlü şekilde devam ettiriliyor.
Nevşehir-Avanos-Kayseri güzergahının 60-65. kilometreleri ile Diyarbakır-Mardin yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik, bölünmüş yolun yalnızca bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanmaya devam etmektedir.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde gerçekleştirilen kavşak çalışması nedeniyle araç kullananların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Sivas-Zara yolu üzerindeki 42 ve 43. kilometrelerindeki sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38 ile 43. kilometreleri arasındaki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde uygulanan bakım-onarım çalışması dolayısıyla saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.
Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometreleri arasında icra edilecek patlatmalı yapım çalışması nedeniyle, yol saat 16.00'ya kadar belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı