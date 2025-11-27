AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde korkutan sarsıntı

AFAD, Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde korkutan sarsıntı
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.08’de Ege Denizi açıklarında kaydedilen bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki sarsıntının büyüklüğünün 4.6 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Depremin, deniz tabanının 8.73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. 

İlk değerlendirmelere göre herhangi bir hasar veya olumsuzluk yaşanmadı. 

AFAD’dan yapılan açıklama şu şekilde;

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2025-11-27

Saat:03:08:54 TSİ

Enlem:35.77333 N

Boylam:24.99222 E

Derinlik:8.73 km

Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı: Hava sıcaklıkları düşecek, birçok ilde yağış bekleniyorMeteoroloji'den 27 Kasım uyarısı: Hava sıcaklıkları düşecek, birçok ilde yağış bekleniyorYurt
Mardin’de anne baba ve 5 yaşındaki kız çocuğu öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandıMardin’de anne baba ve 5 yaşındaki kız çocuğu öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandıGündem
ege denizi deprem
Günün Manşetleri
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı Meteoroloji'den 27 Kasım uyarısı
Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı Mardin'de 3 kişilik bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Yeniden değerleme oranı açıklandı Yeniden değerleme oranı açıklandı
Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?
Zehirlenme şüphesiyle 18 yaşındaki genç kız öldü: Valilikten açıklama geldi Zehirlenme şüphesiyle 18 yaşındaki genç kız öldü: Valilikten açıklama geldi