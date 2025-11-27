AFAD duyurdu: Ege Denizi’nde korkutan sarsıntı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 03.08’de Ege Denizi açıklarında kaydedilen bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bölgedeki sarsıntının büyüklüğünün 4.6 olarak ölçüldüğü bildirildi.

Depremin, deniz tabanının 8.73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

İlk değerlendirmelere göre herhangi bir hasar veya olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD’dan yapılan açıklama şu şekilde;

Büyüklük:4.6 (Mw)

Yer:Ege Denizi

Tarih:2025-11-27

Saat:03:08:54 TSİ

Enlem:35.77333 N

Boylam:24.99222 E

Derinlik:8.73 km