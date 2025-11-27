Mardin’de anne baba ve 5 yaşındaki kız çocuğu öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde üç kişilik bir ailenin ölü bulunduğu olayla ilgili ayrıntılar netleşiyor. 25 Kasım’da Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya’dan haber alamayan komşular, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler dairenin kapısını kırarak içeri girdiğinde, yerde hareketsiz yatan anne, baba ve küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ve kızlarının cenazeleri yakınlarına teslim edilerek Van’a gönderildi. Otopsisi tamamlanan baba Mehmet Kaya’nın cenazesi ise Mardin’in Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OLAYDA KULLANILAN SİLAH BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha ulaşıldı. Delil karartma girişiminde bulunduğu tespit edilen M.C. adlı şahıs gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.