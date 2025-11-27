Muğla’da zehirlenme şüphesiyle 18 yaşındaki genç kız öldü: Valilik inceleme başlattı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde üç çocuk, evlerinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ortaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) önce Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.T. ve R.T.’nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Muğla Valiliği harekete geçti. Vali Dr. İdris Akbıyık’ın konuyu bizzat takip ettiği, talimatı üzerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nedenin tespiti için çalışma başlattığı belirtildi.

Ailenin tavuğu satın aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince ayrı bir inceleme yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı.