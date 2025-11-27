Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlara zam

2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de yayımlandı. Oran yüzde 25,49 olarak ilan edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlara zam
Yayınlanma:

2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre vergi, harç ve çeşitli kamu alacaklarına Ocak 2026 itibarıyla yüzde 25,49 oranında artış uygulanacak. Böylece vergi ve ceza kalemlerindeki güncellemenin çerçevesi de kesinleşmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 213 sayılı kanunun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranının, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) yıllık ortalama artış esas alınarak belirlendiği hatırlatıldı.

Metinde yer alan açıklamaya göre, 2025 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edildi. Önceki yıllara ilişkin tebliğlerin ise yürürlükte olduğu belirtildi.

Tebliğ metni Resmi Gazete’de şu ifadelerle yayımlandı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2025 yılı için % 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur.”

Boşanma aşamasındaki eşe bıçaklı saldırı! Çevre esnafı meyve kasalarıyla müdahale ettiBoşanma aşamasındaki eşe bıçaklı saldırı! Çevre esnafı meyve kasalarıyla müdahale ettiYurt
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız vurulduBeyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız vurulduDünya
🔴 SON DAKİKA: Gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız öldü! 2 çocuk yaşam mücadelesi veriyor🔴 SON DAKİKA: Gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 yaşındaki genç kız öldü! 2 çocuk yaşam mücadelesi veriyorYurt
vergi harç
Günün Manşetleri
7 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Çok Okunanlar
Yeniden değerleme oranı açıklandı Yeniden değerleme oranı açıklandı
Eşinin bıçaklı saldırısında uğrayan kadını esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı Eşinin bıçaklı saldırısında uğrayan kadını esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı
Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?
Zehirlenme şüphesiyle 18 yaşındaki genç kız öldü: Valilikten açıklama geldi Zehirlenme şüphesiyle 18 yaşındaki genç kız öldü: Valilikten açıklama geldi
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı