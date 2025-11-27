Yeniden değerleme oranı açıklandı: Vergi, ceza ve harçlara zam

2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre vergi, harç ve çeşitli kamu alacaklarına Ocak 2026 itibarıyla yüzde 25,49 oranında artış uygulanacak. Böylece vergi ve ceza kalemlerindeki güncellemenin çerçevesi de kesinleşmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 213 sayılı kanunun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranının, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) yıllık ortalama artış esas alınarak belirlendiği hatırlatıldı.

Metinde yer alan açıklamaya göre, 2025 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edildi. Önceki yıllara ilişkin tebliğlerin ise yürürlükte olduğu belirtildi.

Tebliğ metni Resmi Gazete’de şu ifadelerle yayımlandı:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2025 yılı için % 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.”