Yemen açıklarında korku dolu anlar! Hollanda bandıralı gemi füze ile vuruldu

Yemen açıklarında Aden Körfezi’nde seyir halindeki Hollanda bandıralı Minervagracht isimli yük gemisi saldırıya uğradı. Saldırının, bölgede etkin olan İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken, gemi ağır hasar aldı ve alevlere teslim oldu.

Saldırı sonrası bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği bildirildi. İngiliz donanmasına bağlı Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), Aden’in yaklaşık 235 kilometre açığında bir geminin vurulduğunu duyurarak bölgedeki tüm ticari gemilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

“ULUSLARARASI SULARDA KİMLİĞİ BELİRSİZ CİSİMLE VURULDU”

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, “Askeri yetkililer, geminin belirsiz bir cisimle vurulduğunu bildirdi. Geminin alev aldığı rapor edildi” ifadeleri yer aldı.

Geminin Amsterdam merkezli işletmecisi Spliethoff da yazılı bir açıklama yaparak, “Genel kargo gemimiz Minervagracht, bugün erken saatlerde Aden Körfezi’nde uluslararası sularda seyir halindeyken kimliği belirsiz bir patlayıcı cihazın saldırısına uğramış ve gemide ciddi hasar meydana gelmiştir” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Saldırının ardından Minervagracht’ta yangın çıkmış ve mürettebattan 2 kişi yaralanmıştır. 19 kişilik mürettebat, helikopterle yakındaki gemilere tahliye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Minervagracht isimli yük gemisi, daha önce de saldırıların hedefi olmuştu. İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey, söz konusu geminin 23 Eylül’de Cibuti’ye giderken hedef alındığını duyurmuştu.

Bu son saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğinin kesinleşmesi halinde, örgütün 1 Eylül’de Suudi Arabistan’ın Yanbu Limanı yakınlarında İsrail’e ait Scarlet Ray tankerini hedef almasından bu yana gerçekleştirdiği ilk ticari gemi saldırısı olacak.